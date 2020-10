Nicole Minetti e la buonanotte bollente. Che lato A: “Beato chi dorme con te” – FOTO

Nicole Minetti esagerata su Instagram. Foto in bianco e nero e primo piano pazzesco: il decolleté esplode e il web impazza

Visualizza questo post su Instagram #nofilter Bitches 😘 Un post condiviso da Nicole Minetti (@realnicoleminetti) in data: 17 Giu 2020 alle ore 4:00 PDT

Nicole Minetti ha messo ormai alle spalle il passato. oggi la sua vita è completamente cambiata e da alcuni mesi è tornata su Instagram più bombastica che mai. Oltre 20 mila i followers che la seguono e che apprezzano i suoi scatti. Tutti veramente molto hot e provocanti che lasciano poco o nulla all’immaginazione.

La Minetti ora si diverte a provocare mettendo in bella mostra le sue forme giunoniche. Mai uguali gli scatti eppure tutti con lo stesso effetto: woow. La sua bellezza della ex politica è senza tempo e ripensando al suo passato si capisce come il tempo per lei sia passato eccome.

Non sul suo corpo certo ma dal punto di vista della vita privata certamente. Diverse apparizioni televisive fino alla carica di Consigliera Regionale della Lombardia nella lista Formigoni.

All’epoca era giovanissima, aveva solo 25 anni e la sua entrata in politica fece molto discutere. Poi per lei anche il coinvolgimento nello scandalo Ruby, accusata di favoreggiamento alla prostituzione e condannata poi nel 2019 dalla Cassazione a due anni e 10 mesi in via definitiva.

Nicole Minetti provoca, il primo piano è pazzesco

Visualizza questo post su Instagram Good Night😴❤️ Un post condiviso da Nicole Minetti (@realnicoleminetti) in data: 20 Ott 2020 alle ore 2:35 PDT

Provoca Nicole Minetti, eccome se provoca. L’ex consigliera della Regione Lombardia non indossa più tacchi e camicia, quanto piuttosto si sveste. Tra bichini mozzafiato durante l’estate e ora con il freddo scatti tattici sul letto. Completini intimi sexy e striminziti che lasciano poco all’immaginazione e che la fanno diventare davvero un sogno erotico quasi proibito.

Angolazioni e scatti ad hoc estremamente sexy, con seno e lato B che è impossibile non guardare. I commenti, sotto le sue foto, spesso molto espliciti fioccano, e lei va avanti così. Ci è ricascata ancora, con una foto bollente della buonanotte.

Scatto in bianco e nero ed un primo piano pazzesco quello di Nicole Minetti. Solo in reggiseno ed un decolleté incontenibile. Mano che si avvicina alla bocca e sguardo che intrappola.

Lei scrive solo Good Night e questa volta i commenti sono contenuti. Augurano buona notte e accennano un “beato chi dorme con te”.

