Nutella, in fiamme la fabbrica più grande al mondo

La fabbrica di Villers-Ecalle ieri mattina ha preso fuoco. Produce 600mila barattoli di Nutella, ovvero un quarto di quella mondiale

Le fiamme sono divampate ieri mattina intorno alle cinque nello stabilimento di Villers-Ecalle, a nordovest di Rouen, Francia. A fuoco la più grande fabbrica del colosso Ferrero che all’anno produce circa 600mila barattoli di Nutella, un quarto di quella mondiale.

Il rogo, che secondo la stampa locale si è sprigionato vicino a una torrefazione, non ha fortunatamente mietuto alcuna vittima. Per spegnere l’incendio sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco che hanno impiegato un’ora e mezza per spegnere le fiamme. Un centinaio di dipendenti sono stati evacuati e mentre i dirigenti hanno fatto sapere che una parte della produzione ovviamente è stata persa ma questo non avrò ricadute sull’occupazione dei dipendenti interni.

Sono in corso indagini interne per capire le reali ragioni del rogo ed escludere qualsiasi ipotesi di auto sabotaggio da pare di qualcuno che lavora nello stabilimento.

Gruppo Ferrero raddoppia la produzione dei Nutella Biscuits

Il Gruppo Ferrero è una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, presente in 55 Paesi con all’attivo circa 35mila dipendenti.

Tra i piani recenti dell’azienda di Giovanni Ferrero c’è anche quello di raddoppiare la produzione dei Nutella Biscuits, che in poco tempo hanno raggiunto la vetta nella classifica di gradimento dei biscotti. Un progetto da 80 milioni di euro, che prevede di realizzare un ampliamento produttivo di circa 6mila metri quadrati, in Basilicata.

Ora si attende solo l’ok della regione prima di procedere con l’ampliamento dello stabilimento e dell’organico interno. Sicuramente saranno contenti i consumatori che sono stati i primi a reagire positivamente al lancio del prodotto che sembra essere uno dei meglio riusciti da parte dell’azienda.

