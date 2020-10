Gli occhi si riconoscono facilmente, una delle sue figlie li ha identici e da piccola le somigliava tantissimo, avete capito ora?

La donna in questione è nata in Svizzera, oggi è biondissima e lavora in Italia nel mondo dello spettacolo da tanti anni. Ora è chiaro che si tratta dell‘unica e inimitabile Michelle Hunziker. Vederla con un caschetto e la frangetta marrone certo non ha aiutato, ma il taglio degli occhi è inconfondibile. Se ricordate le foto da bambina di sua figlia Aurora Ramazzotti, è identica.

La vita di Michelle Hunziker, da piccola svizzera a cittadina italiana e celebrità indiscussa

Oggi l’immagine di Michelle per tutti noi è della conduttrice apprezzatissima e sempre sorridente, a tratti comica. Molto seria nel suo lavoro e professionale, e a casa una mamma pazzesca e divertente per le sue tre figlie Aurora, Celeste e Sole. La prima avuta dal legame con il cantante Eros Ramazzotti e le più piccole avute dalla relazione con Tomaso Trussardi, oggi suo marito.

La Hunziker è approdata in Italia quando aveva solo 17 anni per cercare un lavoro a Milano, nella moda che era la sua passione. La sua carriera televisiva inizia nel 1994 quando partecipa come Miss Domenica nel programma Buona Domenica di Gerry Scotti e Gabriella Carlucci. Da quel momento per la bella svizzera inizia una carriera stellare, certo sempre tra alti e bassi come tutti. Per un periodo infatti si spostava tanto tra Svizzera, Italia e Germania per lavorare.

Quando poi ha trovato il posto accanto a Gerry Scotti alla conduzione di Striscia la Notizia, si è consolidata ancora di più in Italia. Recentemente ha condotto il nuovo programma All together now al fianco di J-Ax. Un game show formato da 100 personaggi noti che fanno da giuria per i concorrenti.

