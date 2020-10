Omosessualità, la posizione di Papa Francesco in un film presentato a Roma

Dal documentario “Francesco”, presentato al Festival del Cinema di Roma, emerge la posizione di Papa Francesco sulle coppie omosessuali.

Arriva con un documentario presentato al Festival del Cinema di Roma la posizione di Papa Francesco sulla legalizzazione delle coppie omosessuali. Il capo della Chiesa romana si era già espresso a favore delle unioni civili al tempo in cui era vescovo di Buenos Aires, ma non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione in qualità di Papa. Nel documentario Francesco parla di alcuni dei temi a lui più cari: la povertà, le disuguaglianze razziali, le migrazioni e le vittime di discriminazione in generale.

Papa Francesco: “Non vergognatevi”

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia“ così Papa Francesco si esprime a favore delle unioni civili. “[…] Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. Mi sono battuto per questo”. Nel documentario realizzato da Evgeny Afineevsky il vescovo di Roma conversa telefonicamente con una coppia omosessuale che ha tre figli a carico. I due uomini ammettono di sentirsi in soggezione nel recarsi in parrocchia con i bambini, ma il Papa li esorta: “Non vergognatevi”.

Sempre tratta dal documentario, è una scena in cui Francesco si rivolge a Juan Carlos Cruz, attivista contro gli abusi sessuali. “Juan, è Dio che ti ha fatto gay e comunque ti ama” dice il Papa. “Dio ti ama e anche il Papa poi ti ama”. Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere la curia romana.

