Prima serata Rai, Flavio Insinna fatto fuori: da chi e perché

Flavio Insinna dice addio ad un suo storico programma. Non sarà presenta nella versione serale del sabato sera. Sostituito da un suo collega

Flavio Insinna fatto fuori dalla prima serata Rai, quella del sabato sera. Questa l’indiscrezione che circola da alcune ore secondo le indiscrezioni lanciate da Blogo. Lo storico conduttore dei pacchi, infatti, non sarebbe stato riconfermato per le serate speciali che dovrebbero andare in onda tra gennaio e febbraio al sabato sera. Si tratta degli Speciali di Affari tuoi che secondo le voci vedrebbero al timone Carlo Conti al posto dell’attuale presentatore del gioco dei pacchi.

Perché questa scelta? Perché un cambio di conduzione serale? Ci sarebbe un motivo ben preciso dietro questa scelta della Rai e a svelarla è proprio Blogo. C’è da dire che la serata del sabato, tra gennaio e febbraio, è molto difficile e impegnativa.

Sulla rete avversaria ci sarà, in onda, come sempre in questo periodo, uno dei programmi di punta della Mediaset. Si tratta di C’è posta per te, diretto e condotto da Maria De Filippi, che nonostante la longevità resta uno dei titoli di intrattenimento di punta di Canale 5. E allora perché quest’aria di cambiamento sostituendo Insinna con Conti?

Flavio Insinna, fuori dai pacchi serali: il motivo

Nulla di certo ancora sulla presenza di Carlo Conti alla conduzione degli Speciali di Affari tuoi al sabato sera. Il suo sembra il nome più probabile ma per il momento si tratta solo di rumors e non c’è nessuna ufficialità.

Secondo Blogo il motivo di questa scelta sarebbe da ritrovare nel passato di Insinna. Qualcosa che è accaduto diversi anni fa e che non ha reso la vita facile al conduttore. Si fa riferimento ai servizi andati in onda su Striscia la Notizia che mostravano un presentatore scontroso, maldestro e che alzava la voce con tutti.

Modi di fare non proprio consoni, con immagini dei fuori onda che lo mostravano inveire contro concorrenti e produzione, come se nulla andasse bene.

Ecco che per non avere altre rogne la Rai avrebbe preferito evitare che Insinna sia presente nel sabato sera, scegliendo, forse, la pacatezza di Carlo Conti.

