Schianto sulla Statale, muore un carabiniere

Gravissimo incidente nella Statale 131, all’altezza di Paulilatino. Due le persone coinvolte: un morto e un ferito gravissimo

Incidente gravissimo verificatosi quest’oggi, sulla Statale 131. All’altezza di Paulilatino un’auto ha tamponato con violenza un tir: a bordo si trovavano il carabiniere Giuseppe Carta, rimasto ucciso nell’incidente, e il collega Gianluca Danza, che era alla guida; quest’ultimo è ferito gravemente.

Nessun intervento ha potuto salvare la vittima, che è deceduta sul colpo.

Giuseppe Carta, 45enne di Cagliari, ed il collega Gianluca Danza, 29enne, si trovavano questo pomeriggio a bordo di un’Alfa 147, sulla Statale 131. All’altezza della località di Paulilatino, attorno alle 16.30, è avvenuto il fatale incidente: il veicolo ha tamponato violentemente un tir, che stava uscendo dallo svincolo.

L’elevata velocità a cui i due carabinieri stavano viaggiando ha impedito loro di vedere anticipatamente l’autotreno: il veicolo ha urtato contro la sponda posteriore del mezzo, proprio in corrispondenza dello svincolo di Paulilatino. Per Giuseppe Carta non c’è stato nulla da fare: il carabiniere è deceduto sul colpo. Il collega Gianluca, che si trovava alla guida dell’auto, è stato invece soccorso in condizioni gravissime.

Stando alle ricostruzioni, i due militari erano in viaggio verso Cagliari, dovendo rientrare in servizio al Battaglione carabinieri in tarda serata. Il tir, appartenente alla società “Figus trasporti” di Morgongiori, aveva appena imboccato la 131, in direzione di Cagliari, all’altezza del chilometro 120.

A seguito dell’incidente, Danza è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso a Sassari, estratto con fatica dal veicolo dai vigili del fuoco di Abbasanta. A causa dell’incidente, i carabinieri di Paulilatino si sono occupati del traffico, con forti rallentamenti fino alle ore 20.

Gli agenti della polizia stradale di Oristano, coordinati da Roberto Piredda, stanno effettuando in queste ore i dovuti controlli per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Da chiarire, in particolare, restano le cause che hanno portato i veicoli a scontrarsi.

