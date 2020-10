Sa ancora il fatto suo, Simona Ventura. La conduttrice televisiva si mostra in modalità ‘Isola dei Famosi’ mostrando il suo fisico perfetto.

Con un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram, Simona Ventura ci spiega per quale motivo lei sia sempre e comunque ‘Super Simo’. Con alle spalle 55 primavere, lei si mostra comunque in forma sontuosa.

L’occasione arriva da un post nostalgico che lei ha pubblicato nella tarda mattinata di mercoledì 21 ottobre 2020. Siamo in pieno autunno e con una pandemia che va avanti da mesi. C’è tutto quanto per desiderare di trovarsi altrove. Ed è proprio ciò che fa lei. La Ventura scrive: “Non so voi ma io stamattina avrei voluto svegliarmi qui, senza pensieri ma solo con il profumo del mare! Qual è il vostro posto del cuore dove vorreste essere in questo momento? Oggi vi sveleró una cosa moooolto importante”.

