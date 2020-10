Taylor Mega ha fatto impazzire tutti i suoi follower con un nuovo scatto piccante sui social: la ragazza in bikini fa paura.

Taylor Mega è sempre più esplosiva sui social network e non smette di incantare. L’imprenditrice è sicuramente una delle influencer più popolari in Italia: il suo profilo vanta 2,5 milioni di follower. La 26enne, lo scorso anno, ha partecipato sia al programma ‘L’Isola dei Famosi’ che al ‘Grande Fratello Vip’. La ragazza ha avuto diversi flirt in questi anni, conquistando spesso le prime pagine dei giornali di Gossip. Dopo la rottura con un avvocato 50enne del suo paese di nascita, Taylor si legò a Flavio Briatore. La modella è stata anche accostata a Sfera Ebbasta. La friulana, in ogni modo, ha postato l’ennesimo scatto bollente in bikini su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Malena Mastromarino, posa super sexy: guardate che lato B – FOTO

Taylor Mega in bikini, apertura da infarto

Taylor, nell’ultimo scatto condiviso, indossa un bikini di colore rosa alquanto esplosivo. Il suo fisico allenato non passa inosservato e fa impazzire i fan. La ragazza è a bordo piscina e la sua apertura e decisamente esagerata. Il suo addome da paura e il suo décolleté conquistano la scena. L’immagine ha già raccolto 73mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi e stanno inondando il post di complimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla, incantevole e senza veli: lei è stupenda – FOTO

L’influencer è una donna molto sportiva e ama allenarsi con costanza e regolarità. La friulana, la scorsa settimana, ha postato un video particolarmente interessante: Taylor sta combattendo sul ring. La 26enne indossa una tuta strettissima che mette in risalto il suo lato B.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter