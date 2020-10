Temptation Island, tutte le coppie un mese dopo: chi è rimasto insieme e chi si è lasciato

Si è conclusa l’edizione di Temptation Island e Alessia Marcuzzi ha incontrato tutte le coppie un mese dopo la loro uscita dal villaggio: ecco come si sono evoluti i loro rapporti

È terminato il percorso all’interno di Temptation Island per le sette coppie di questa edizione. Nella puntata finale, dopo gli ultimi falò di confronto, come di consueto i fidanzati e le fidanzate sono stati intervistati per capire cosa è accaduto a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni. Alcuni di loro hanno confermato le loro scelte, per altri ci sono stati dei veri e propri colpi di scena.

Tra le coppie che hanno deciso, tra alti e bassi, di riprovarci e di uscire insieme dal villaggio troviamo Francesca e Salvo e la coppia formata da Antonio e Nadia. Entrambi si dicono felici e sembra che Temptation Island abbia fatto solo che bene al loro rapporto, ora più forte che mai. Un’altra coppia che il pubblico ritrova unita un mese dopo è quella formata da Serena e Davide, le cui dinamiche sono state molto discusse all’interno del programma. Nonostante la possessività del fidanzato, i due avevano infatti deciso di rimanere insieme. La coppia dichiara di stare bene e Serena ammette che il suo compagno sta lavorando sulla propria gelosia. Alessia Marcuzzi non manca di rimproverare Davide per alcune forte affermazioni fatte, “Ci sono stati momenti in cui avrei voluto prenderti per le orecchie, le tue parole sono suonate medioevali“, ha ribadito la conduttrice.

Infine anche Nello e Carlotta, il cui ultimo falò ha occupato buona parte della puntata finale, hanno deciso di continuare la loro relazione. È spuntato anche un anello, anche se non di fidanzamento. Per ora. Nello ha infatti dichiarato di aver deciso di sposare la sua fidanzata a breve. La loro miccia si è riaccesa.

Temptation Island, le coppie scoppiate

Per tre coppie invece Temptation Island non si è concluso nel migliore dei modi. Anna e Gennaro, dopo ben due falò di confronto, hanno intrapreso strade differenti per volere di Anna. Il suo compagno non ha pero’ mollato la presa e ha tentato di contattarla una volta fuori dal programma. La ragazza ha dichiarato di essere rimasta ferma sulla sua posizione non volendo più avere niente a che fare con lui. Anna ha poi raccontato di come Gennaro le abbia proposto di fingere di aver fatto pace pubblicamente, per “uscirne bene”. La risposta è stata negativa e lei ha deciso di continuare la conoscenza con il tentatore Mario.

Sofia e Amedeo hanno ottenuto il record per la coppia rimasta meno all’interno del programma. A poche ore dall’inizio infatti il fidanzato ha ammesso ai suoi compagni di avventura di aver tradito in passato Sofia. Quest’ultima ha richiesto subito il falò di confronto che si è pero’ concluso in maniera inaspettata. Nonostante il tradimento la fidanzata ha convinto Amedeo a riprovarci. Salvo poi, un mese dopo, ritrovarli separati. Proprio lei infatti gli ha chiesto una pausa, mentre lui dichiara di essere ancora molto innamorato.

Infine la coppia che ha tenuto più banco all’interno in questa edizione, quella formata da Speranza e Alberto. Dopo il bacio con la tentatrice Nunzia, proprio lui aveva deciso di uscire da solo e chiudere un rapporto che durava da più di sedici anni. Un mese dopo pero’ Alessia Marcuzzi ritrova Speranza che dichiara come Alberto l’abbia contattata subito chiedendo di riprovarci. Allo stesso tempo sembra che il ragazzo abbia tenuto il piede in due scarpe, continuando a sentirsi con la single Nunzia che, presente all’incontro, dichiara “Non volevo fare l’amante“.

Speranza rimane di stucco nell’apprendere di essere stata raggirata, mentre Alberto cerca di giustificarsi dichiarando di aver pensato di sposarla. Cosa accadrà in futuro non si sa, ma è proprio Nunzia a dare un ultimo consiglio alla ragazza: “Salvati Speranza!“.

