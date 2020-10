Tommaso Zorzi, crisi d’ansia nella casa del Grande Fratello: “Faccio le valigie”

Tommaso Zorzi, crisi d’ansia nella casa del Grande Fratello Vip: “Faccio le valigie”. L’influencer oggi sta di nuovo male e i suoi fans sono molto preoccupati per lui

Ci sono giorni facili e altri meno, ed è così anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi in particolare, che soffre d’ansia, ogni tanto ha queste giornate dove sta male e non riesce ad interagire molto con gli altri e ad intrattenere il pubblico come fa sempre quando è in forma. Oggi infatti si è svegliato male e ha chiesto dei medicinali agli autori, ma non è servito a farlo riprendere. I fans sono molto preoccupati perché più volte, durante una di queste sue crisi, Tommaso ha provato a lasciare la casa.

Tommaso sta di nuovo male e minaccia di uscire: paura tra i fans dell’influencer

Oggi, infatti, prima di crollare definitivamente, ha rivelato ai suoi coinquilini che nel pomeriggio avrebbe fatto le valigie. Stefania, Guenda e Francesco hanno provato più volte a farlo parlare o perlomeno mangiare, poi hanno deciso tutti di lasciarlo da solo per non forzarlo come magari per affetto hanno provato a fare le altre volte. Per il momento la situazione sembra abbastanza sotto controllo, anche se è ancora molto triste. Si è alzato dal letto per fumare una sigaretta e poi è tornato in camera, sotto gli occhi attenti e preoccupati di Oppini.

“Quanto mi dispiace” ha sussurrato il figlio di Alba Parietti, abbattuto. “Non mi va di forzarlo a parlare, non voglio rompergli. Lo lascio un altro po’ da solo e poi dopo vado da lui” ha sussurrato ad Enock, mentre guardava il ragazzo allontanarsi verso la sua camera all’interno della casa.