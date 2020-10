Tommaso Zorzi e Francesco Oppini piangono insieme e commuovono il web VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini piangono insieme e commuovono il web. Ieri sera al Grande Fratello Vip c’è stato un momento che ha fatto emozionare molto i telespettatori

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip, e ieri sera hanno vissuto un momento intensissimo che ha commosso tutti. Si sono avvicinati in un modo particolare, Tommaso non sapeva se fidarsi di lui in quanto fa fatica a fidarsi degli uomini in generale, e questo è stato un grande problema durante la loro conoscenza perché entrambi non riuscivano a lasciarsi andare del tutto a questo legame, uno per dei motivi e l’altro per motivi diversi. Dopo diverse discussioni, Tommaso è riuscito ad avvicinarsi sempre di più a Francesco, imparando a consolare e a lasciarsi consolare dalle persone che ha vicino. Da lui in particolare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi commuovono i telespettatori del Grande Fratello Vip

Ieri sera la playlist del Grande Fratello ha servito un brutto colpo per Francesco Oppini: è improvvisamente partita “Il Mondo”, mentre lui era in giardino insieme a Tommaso. La canzone gli ha ricordato la sua ragazza che è morta tanti anni fa, e lo ha fatto precipitare immediatamente in uno sconforto. Quando Tommaso ha visto Francesco salire su qualche scalino più in alto, proprio su quello dove era seduto lui, Tommaso si è sentito autorizzato a scivolare al suo fianco e ad esprimergli la sua vicinanza. Francesco non ha esitato ad abbracciarlo e così, accoccolati l’uno all’altro, hanno pianto insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Il video sui social è diventato subito virale, i fans sono impazziti e hanno pianto insieme a loro. Il momento è stato poi interrotto da Stefania, che è arrivata in giardino e li ha consolati quando li ha trovati insieme.