Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, si è di recente espressa in merito alla scappatella di quest’ultimo con Maria De Filippi: ecco come lo scoprì

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha di recente rilasciato un’intervista a RaiRadio2, parlando della fine del suo matrimonio. Fu lei stessa, all’epoca, a scoprire il tradimento del marito con Maria De Filippi, attraverso una telefonata.

Attualmente, la situazione tra i due pare essersi risolta; nonostante ciò, al principio, la rabbia della Flavi era immensa.

Scopriamo i dettagli della “scappatella” di Costanzo.

Maurizio Costanzo: come Marta Flavi scoprì il suo tradimento