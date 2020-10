Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: Serena e Filippo più vicini. La Cirillo ha perso il bambino e Arena è fuori di sé: “Tu non lo hai mai voluto”

Serena ha perso il bambino e Leonardo è fuori di sé. Ci teneva tantissimo a diventare padre, soprattutto di un figlio insieme ad una donna di cui era così tanto innamorato. Mentre era in ospedale, ha ripercorso mentalmente tutto quello che è successo, quando Serena gli ha rivelato di aspettare il bambino e tutte le volte che gli ha detto di essere in difficoltà per questo perché non era innamorata di lui. Quando poi ha avuto la notizia della perdita del bambino, a casa si è scagliato contro Filippo dopo che Serena ha cercato conforto nella sua presenza. A fine puntata, infatti, lo ha preso a pugni. Non cercherà più di riconquistarla e non tratterrà la rabbia che prova.

Un Posto al Sole, Alberto si sfoga contro Clara

Intanto Alberto ha sempre più problemi finanziari e si sfoga con Clara per ogni cosa. Lei, incinta e già fragile di suo, si sente sull’orlo. Non sapendo più cosa fare chiederà aiuto al giovane Patrizio, che si è preso una cotta per lei che fa davvero fatica a farsi passare. La richiesta di aiuto della ragazza non lo aiuterà di certo a voltare pagina: come si evolverà questa situazione?

Rossella, intanto, è sempre più confusa riguardo gli studi alla facoltà di Medicina, ma non ha intenzione di rinunciare. Silvia e Michele sono preoccupati per lei e cercano di aiutarla come possono. Dovrà fare i conti con un nuovo esame all’università. Questa potrebbe essere l’occasione di recuperare un po’ di autostima e fiducia nelle sue capacità. E se invece la cosa non andasse bene?