Una moneta da 2 cent che può valere migliaia di euro. Il motivo

Una moneta da 2 cent può arrivare a valere migliaia di euro per via della sua rarità. Guardate nelle vostre tasche, potreste possederla

Ultimamente siamo sempre più spinti ad usare meno contanti e valuta più facilmente tracciabile, sia per una questione di trasparenza, sia per una questione di salute. Ebbene si, è attestato che i soldi siano tra gli oggetti più sporchi in assoluto, passando di mano in mano ogni giorno.

Capiamo bene che quelle che vengono chiamate bonariamente “monetine”, abbiano una funzionalità sempre più desueta. 1, 2 e 5 centesimi andranno presto in pensione. Prima però di disfarcene, diamo loro una bella occhiata. Potrebbero infatti valere una piccola fortuna.

Soffermiamoci in particolare sulla moneta di 2 cent. Come appare? Corrisponde ad cinquantesimo di euro. E’ formata da acciaio placcato in rame. Pesa 3 grammi, ha uno spessore di 1,67 mm e un diametro di 18,75 mm. Una facciata è comune a tutti gli Stati dell’unione monetaria con la scritta grande “2 euro Cent”, una raffigurazione del globo che comprende il disegno dell’Europa, parte dell’Asia e dell’Africa, attraversato da sei linee trasversali alle cui estremità ci sono 12 stelline, simbolo del numero originario degli Stati membri dell’UE e perchè il numero 12 rappresenta, in alcune tradizioni, la perfezione e l’unità.

Una moneta da 2 cent. Quanto valgono le rarità

Possiamo scorgere anche due piccole iniziali, “L.L.”; stanno per Luc Luycx, autore della grafica sulla moneta. Nei 2 cent italiani troviamo incisa nell’altra faccita la riproduzione della Mole Antonelliana, raffigurata per errore su alcune monete da 1 cent, anche quelle di estrema rarità e pregio.

I 2 centesimi di euro in Fior di Conio possono valere dai 20 ai 50 cent di euro, tuttavia Il modello “R” realizzato nel 2002 dal Vaticano, in solo 67 mila esemplari, è valutato 110 euro. Non Fior di Conio ma in buone condizioni è valutato la metà, 55 euro. I 2 centesimi di Malta, con inciso il Tempio di Mnajdra valgono 1 euro, in fior di conio.

I 2 centesimi possono valere anche 2500 euro se su di essi hanno l’incisione (erronea) che si trova sulla moneta da 1 centesimo, ossia la riproduzione di Castel del Monte ad Andria.

