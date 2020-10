Wanda Nara torna a mostrarsi nuda: il reggiseno non c’è. Sotto è un mistero – FOTO

Wanda Nara torna a far sognare i fans mostrandosi nuda: il reggiseno non c’è, ma sotto la moglie di Icardi lascia il mistero, foto.

Wanda Nara torna ad incantare i fans mostrandosi nuovamente senza veli su Instagram. Di profilo, la moglie di Mauro Icardi fa sognare tutto pubblicando una foto che stuzzica la fantasia dei suoi followers che, da tempo, aspettavano una foto del genere. Con l’arrivo del freddo in quel di Parigi, Wanda ha cominciato a condividere foto in cui sfoggia i suoi look invernali. Look cappotti, pantaloni e maglioni per la Nara nelle foto condivide nelle scorse settimane.

Oggi, però, ha deciso di fare un nuovo regalo ai fans pubblicando una foto decisamente sensuale che, in pochissimo tempo, ha portato a casa migliaia di like. Una foto ammaliante e capace di stuzzicare anche i fans più tranquilli.

Wanda Nara senza veli: web in delirio, la moglie di Icardi è una dea