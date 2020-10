Sempre piena di fascino, Alba Parietti fa vedere a tutti di essere ancora una delle donne più belle e seducenti che ci siano. Che scatto.

Di anni da quel famoso sgabello di Italia ’90 ne sono passati, ed Alba Parietti nel frattempo è andata sempre più su. Da semplice bellezza da esibire in televisione in minigonna e tacchi a spillo, la torinese è diventata una autorevole presenza sul piccolo schermo in Italia.

Nel corso del tempo abbiamo visto la 59enne piemontese presenziare qui e là tra i canali Rai e Mediaset. E sempre dando adito a dibattiti ed illustrando opinioni sagaci, intelligenti ed ogni volta sapientemente motivate. Segno che una donna ha molto più. A volte la semplice bellezza può essere un boomerang. Troppo facile fermarsi all’aspetto esteriore, che può non farci vedere quelle che sono altre ed alte qualità anche più importanti. Proprio questo la Parietti ha saputo evitare benissimo, facendo parlare di sé nel tempo in particolar modo per l’onestà intellettuale che le è propria, tra le tante qualità.

Alba Parietti, seduzione senza limiti

Ad ogni modo noi oggi ci limiteremo ad elogiarla proprio per quelle che sono le sue qualità estetiche. Perché ormai lei per prima sa di non essere più una ragazza. Ma l’avvenenza è rimasta pressoché intatta. Anche oggi, ad ammirarla, chiunque faticherebbe a non rivolgerle almeno un complimento per quanto è bella.

Nel frattempo lei sta seguendo le sorti di suo figlio Francesco Oppini. Lui è un noto telecronista sportivo specializzato in particolar modo nel calcio e che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

