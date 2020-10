Antonella Elia e il sorriso bellissimo per vivere al meglio – FOTO

Antonella Elia sfoggia un sorriso bellissimo che la aiuta a vivere meglio: con un look total white sembra una ragazzina, foto.

Antonella Elia sempre più ragazzina. Con un look total white, l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 lascia tutti senza fiato sfoggiano un fisico e un sorriso da adolescente. Con un look candido, completato anche da degli stivali bianchi, la Elisa sfoggia la sua curva più bella ed esorta i suoi followers a fare esattamente la stessa cosa.

“Qualcuno una volta ha detto che ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno e allora oggi sorridiamo tutti di più. Che ne dite”, scrive la Elia che si mostra in tutto il suo fascino. Con il suo inconfodibile caschetto biondo, gli occhi furbi e un sorriso sincero, la Elia incanta tutti i fans che, dopo averla ammirata come concorrente, la stanno promuovendo a pieni voti anche come opinionista.

Accanto a Pupo e Alfonso Signorini, la Elia non risparmia nessuno commentando senza filtri tutti i concorrenti sempre senza mai perdere il suo sorriso che le migliora ogni giorno la giornata.

