Antonella Fiordelisi, shooting da urlo: intimo nero e tacchi alti, una venere – FOTO

La bella schermatrice Antonella Fiordelisi allieta i suoi fan con un nuovo scatto da capogiro, aggressiva e sensuale ammalia ancora

Il suo profilo Instagram sta cavalcando l’onda della popolarità, con già 1,1 milioni di follower al seguito. Al grande pubblico è conosciuta anche per essere un’influencer molto seguita e modella per diversi brand di moda e prodotti per il benessere personale.

Antonella Fiordelisi nel 2017 a soli 18 anni è stata uno dei volti delle tentatrici di “Temptation Island” ma sono i suoi flirt che l’hanno aiutata a farsi conoscere al grande pubblico come Amedeo Barbato a Gonzalo Higuain. Oggi però Antonella è fidanzata con Francesco Chiofalo, storia ufficializzata il 2 maggio 2019. Una storia però fatta di alti e bassi, litigate e rappacificamenti sempre condivisi sui social. Ultimamente si fanno vedere poco insieme sui social e lei risponde vagamente a chi le chiede di lui. Vedremo come si evolverà la storia tra i due ragazzi.

Look da femme fatale per Antonella Fiordelisi