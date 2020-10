Belen Rodriguez, l’emozione più bella, la dolcezza e l’amore in una FOTO

Belen Rodriguez condivide la foto più tenera, suo figlio che dorme sereno con lei a casa, scrive una frase in spagnolo

Visualizza questo post su Instagram Voy a comerte el corazón a besos 🤍 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 22 Ott 2020 alle ore 12:22 PDT

La Rodriguez innamorata di suo figlio, lo immortala mentre dorme sereno. Nella didascalia scrive una frase tenera in spagnolo “Voy a comerte el corazòn a besos”, è il titolo di una canzone dei Los Nocheros. Nelle stories poi riprende il figlio appena sveglio prima di andare a scuola. Belen lo sveglia dolcemente e lo riempie di baci di prima mattina, poi lo accompagna a scuola mano nella mano. I due sono molto legati, hanno un rapporto bellissimo e solido.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Terribile incidente sulla statale: muore un carabiniere, grave il collega

Un momento sereno e felice per Belen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 21 Ott 2020 alle ore 7:58 PDT

Per la Rodriguez sembra finalmente tornato il sereno accanto al nuovo compagno Antonino Spinalbese. I due sono felici e innamorati, girano l’Italia in camper e si scattano tantissime foto. Ormai ogni possibilità di un riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino sembra lontana. Ancora una volta le loro strade si sono divise e questa volta forse per sempre. Chissà invece se il nuovo compagno sarà quello giusto per Belen, staremo a vedere.

Anche sul lavoro Belen sta andando bene, ha registrato da poco le nuove puntate di Tu si que vales, al fianco di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. Inoltre in questo periodo Diego della Palma le ha dedicato un set di make-up chiamandolo proprio Belen. Si tratta di una palette di ombretti con colori caldi, ispirati alla pelle della bella argentina, poi ci sono due rossetti sulla tonalità nude, una matita per le labbra e un smalto sempre di una tonalità nude, quindi chiaro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Antonella Fiordelisi, shooting da urlo: intimo nero e tacchi alti, una venere – FOTO

Colori che si prestano bene per ogni occasione e che fanno apparire ogni donna fine e raffinata. Una bella combinazione, ispirata a una donna bellissima e forte come Belen Rodriguez.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.