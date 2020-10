Carolyn Smith, la lotta contro il cancro non è finita: la confessione

Carolyn Smith, la famosa giudice di Ballando con le Stelle, non è ancora guarita. La malattia le provoca non pochi problemi

Carolyn Smith, uno dei giudici più amati e longevi di Ballando con le stelle, ha parlato ancora delle sue condizioni di salute. Era stata proprio lei a rivelarlo, molto tempo fa, di essere malata. Un cancro al seno di fronte al quale lei non si mai fermata portando avanti la sua personale battaglia. Una guerriera che si è mostrata anche con i capelli corti, senza aver paura di giudizio e critica.

Sono ormai cinque anni da quando il male ha bussato alla sua porta ma la famosa giudice non è riuscita a sconfiggerlo ancora del tutto. è quello che ha rivelato di recente in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Il male purtroppo ancora non è stato debellato e le porta non pochi problemi.

Carolyn però non si è data per vinta e pur di sconfiggere il male si è sottoposta per anni alla chemioterapia, forte e aggressiva, piena di rischi e controindicazioni.

LEGGI ANCHE –>Il tradimento di Maurizio Costanzo, chi ha scoperto la scappatella del presentatore

Carolyn Smith rivela: “Ho difficoltà nei movimenti”

Carolyn Smith è una donna amatissima. Il ruolo di giudice nel programma di Milly Carlucci l’ha consacrata e il pubblico si è appassionata sempre di più a lei e alla sua storia.

E proprio per questo Carolyn non ha nascosto mai nulla al suo pubblico. Nell’ultima intervista ha ammesso di non essere ancora guarita dal cancro e che la cura le provoca non pochi problemi. I medici l’avevano “avvertita”, lei lo ha ammesso. Potrebbe provocare dei problemi ai nervi dei piedi e delle mani e così è stato.

La giudice ha infatti problemi con la coordinazione del suo corpo, ed in particolare sente poco il movimento dei piedi, una vera pugnalata per lei che ha sempre ballato e dedicato la sua vita alla danza. Un dato di fatto davvero faticoso da accettare e con il quale fare i conti.

LEGGI ANCHE –> Il nuovo Antonino Cannavacciuolo, lo chef cambia ancora

Ma la Smith, per carattere sempre allegra e positiva, non si è abbattuta e si mostra sempre combattiva e con il sorriso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.