Celtic-Milan: precedenti, probabili fromazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan di Pioli è pronto a scendere in campo per la “prima” dei gironi d’Europa League: il sipario europeo dei rossoneri si apre al Celtic Park. Appuntamento a stasera alle ore 21:00

E’ un Milan in formato “scudetto” quello che stiamo ammirando in campionato, reduce da ben 20 partite di fila senza sconfitte. Procede dunque il periodo d’oro di Mister Pioli che dopo aver conquistato lo scettro di Milano, nel derby della “Madonnina”, ora è pronto a riprendersi l’Europa dopo un anno di transizione. Il sipario dell’Europa League per i rossoneri dunque, si aprirà al Celtic Park di Glasgow, dove andrà di scena la prima sfida del cosiddetto “Girone della Morte”, che oltre a Milan e Celtic raggruppa anche Lille e Sparta Praga, a completare il temibilissimo Girone H

Celtic-Milan: dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Celtic e Milan andrà in onda questa sera alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow. Il pubblico non sarà presente allo stadio, in quanto dovrà far fronte al rispetto delle disposizioni del protocollo europeo di sicurezza, sulla prevenzione e il contenimento del contagio.

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulle emittenti televisive di TV8 (Canale 8 del Digitale Terrestre o 121 del Satellite). Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite) e Sky Sport Calcio Due (canale 252 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire la sfida sulle frequenze streaming di SkyGo e NowTv, previa abbonamento e download sui dispositivi elettronici

Celtic-Milan: le probabili formazioni

Questa sera al Celtic Park di Glasgow, Mister Pioli si presenterà con un ampio turnover, anche in vista del prossimo “Monday Night”, contro la Roma.

In porta molto probabile l’impiego del portiere rumeno Tatarusanu. Difesa a 4 con l’esordio di Dalot sulla destra e Conti sulla sinistra. Al centro “staffetta” Kalulu-Kjaer per un posto al fianco di Romagnoli. Per ora il ballottaggio vede il danese avanti, forte delle ultime uscite roboanti, da vero “veterano” della difesa.

Le due pedine della mediana saranno presumibilmente occupate da Tonali e Krunic, che finora hanno avuto un minutaggio piuttosto “striminzito”, da inizio stagione.

La batteria dei trequartisti vedrà protagonisti Castillejo sulla destra (partito dalla panchina nel derby), Brahim Diaz al centro, al posto di Calhanoglou, uscito con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, negli scorsi allenamenti. A sinistra potrebbe essere anche la volta dell’esordio dal 1′ per Hauge. L’ex Bodo/Glimt scalda i motori ed è pronto a prendersi la scena in un ambiente piuttosto abituale per lui.

In qualità di punta centrale ballottaggio “serrato” tra il talento di Vimercate, Colombo e Rafael Leao, con quest’ultimo che potrebbe anche essere preferito al danese e partire dunque largo a sinistra, nel terzetto dei trequartisti. Oltre al turco anche Rebic continua a dare forfait, dopo l’infortunio al gomito, rimediato nella sfida contro il Crotone di quasi un mese fa

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Brown, Ntcham, McGregor, Laxalt; Klimala, Elyonoussi. All. Lennon

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Conti; Krunic, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Colombo. All. Pioli

Celtic-Milan: l’arbitro dell’incontro

La Uefa ha decretato che l’arbitro dell’incontro della sfida Celtic-Milan, in programma questa sera in Scozia sarà Matej Jug. Il fischietto sloveno sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Zunic e Kordez, mentre Peric sarà il quarto uomo

Celtic-Milan, i precedenti

All’appuntamento di stasera, il Milan di Mister Pioli avrà di fronte una squadra che storicamente ha sempre sofferto, nonostante il bottino più che positivo, nei 10 precedenti, tutti europei tra le due compagini. Sono 6 i successi rossoneri, a fronte di 3 pareggi e una sola affermazione dei padroni di casa, di questa sera.

Il totale dei precedenti al “Celtic Park” di Glasgow è di 5 sfide, nelle quali i rossoneri sono riusciti a strappare i tre punti in due occasioni. Si tratta del confronto ai quarti di finale di Coppa Campioni 1968/69 quando dopo il pareggio a reti binache in casa, i rossoneri superarono 1-0 gli scozzesi in trasferta e si aggiudicarono le semifinali della seconda delle sette coppe, che il Milan alzerà al cielo al termine della cavalcata. E del secondo precedente, risalente al successo per 3-0 nella fase a gironi della Champions League 2013/14.

L’unica affermazione degli scozzesi si registra nel lontano 2007, sempre in Champions League, dove grazie alle reti di McManus e McDonald, che ribaltarono l’1-0 iniziale di Kakà, il Celtic riuscì a guadagnare l’accesso alle fasi eliminatorie della coppa dalle grandi orecchie, dove poi cadde al primo ostacolo, sotto i colpi del Barcellona

