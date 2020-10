Chiara Carcano, sexy selfie in ascensore: fotogenica – FOTO

Fascino e grinta fuori dal comune per Chiara Carcano, la sexy postina di C’è Posta Per Te, incontrollabile e fotogenica in ascensore

Meglio conosciuta come la postina di C’è Posta Per Te, Chiara Carcano non bada a sottigliezze quando c’è un pò di tempo da ritagliarsi per il relax. Tra le passioni più glamour della sua vita spiccano sicuramente i brani musicali di Radio 105, dove è stata ospite.

Di striscio a questa passione non manca quella in ambito culinario, che coltiva dall’inizio di questo nuovo decennio, sotto le vesti di conduttrice dello show Chef Save the Food in onda su La5. Lo spirito di libertà è ciò che contraddistingue uno stile di vita molto dinamico, incentrato sull’immagine personale dell’affascinante showgirl milanese.

L’attitudine di donna coraggiosa sembra proprio non togliergliela nessuno, così come quella di “eterna single”, sempre pronta a godersi la vita come le pare e piace. Vive a Milano, la città della moda e che sposa appieno la sua avvenenza in pubblico, conquistata a colpi di likes sui social network.

E’ proprio quì che si concentra la “movida” dei follower, pronti a sostenerla nelle attività quotidiane e nel segno di una popolarità in costante crescita.

Chiara Carcano, uno spirito estroverso tra le approvazioni dei follower

Chiara Carcano dopo aver trovato la misura giusta per definire le qualità di attrice in tv sta cercando di affinare le doti di “stella” del web. La sua incredibile ascesa nel mondo dello spettacolo è dovuta in particolar modo alle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, dove vanta circa 440 mila “dimostrazioni” d’affetto.

Proprio in una delle ultime uscite del social più cliccato da anni a questa parte, Chiara non si è tirata indietro dal dimostrare a tutti lo spirito di donna in fase evolutiva, nel Paese della moda. Nonostante il coprifuoco che incombe a Milano, lei si gode appieno l’ultima giornata prima del black out.

Selfie da capogiro in ascensore, con indosso un outfit in formato western, con stivali da “sceriffo” neri e un’eleganza incontrollabile del suò dècollète, che si apre a poco a poco, quasi a scoprire i dettagli più intimi.

Insomma la nostra Chiara Carcano si è esibita in un’altra performance sorridente che sicuramente avrà fatto piacere ai suoi ammiratori, in cerca di conforto, soprattutto in questo periodo, anche dalle sue parti

