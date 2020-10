Claudia Ruggeri, distesa di felicità e sorriso contagioso: che bella – FOTO

La Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri ha fatto nuovamente innamorare i fan della Mediaset con un sorriso smagliante

Non ha perso l’ennesima occasione di “stuzzicare” di felicità i fan, la Miss per eccellenza di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri. La “diva” della Mediaset e della scuderia di Paolo Bonolis ha impressionato tutti con la sua “larga” espressività.

Ultimamente è diventata tra le personalità femminili più cliccate suisocial network. Non a caso su Instagram vanta la presenza di quasi 1 milione di follower. La “ricetta” più prelibata della sua avvenenza è sicuramente il modo in cui si pone al suo pubblico.

In un bagaglio ricco di opportunità, quella di “velina” al fianco del conduttore romano Bonolis, rappresenta l’apice della sua carriera. Tra gli scatti generalizzati tra make-up artist e “Cooking Recipes” spiccano soventi i viaggi in giro per il mondo da Disneyland Paris ai progetti lavorativi, in qualità di testimonial di alcune campagne pubblicitarie

Insomma Claudia Ruggeri è diventata in poco tempo molto popolare e non ha alcuna intenzione di fermarsi al “primo giro”. Lei ormai si è guadagnata un posto tra le “Big” del mondo dello spettacolo e lo ha fatto, attraverso un sorriso incandescente, l'”arma” vincente delle sue avventure in “trasferta”.

Dopo i tratti di malizia paventati tra un vesito e l’accappatoio da bagno e viceversa, Claudia è pronta per un nuovo giro sulla “giostra” della Mediaset, che l’ha resa più grande di quanto si possa pensare. La foto nel camerino, in attesa di un nuovo “ruggiro” in onda sta facendo il giro del web e propone una Claudia in formato “Ultra-Felicità”.

Il ritorno sul set dunque è servito e come di consueto non sono mancati i giudizi d’appoggio alla sua inziativa fotogenica, distesa sul salotto delle Regine. I follower si sono detti estasiati da quel sorriso contagioso e moderno che ha reso più calorosa l’atmosfera attorno a sè: “❤️❤️❤️🔥🔥🔥ciaooo.bacio.buona giornata; Buona mattinata ormai per me 😍😂😂; Ciao Claudia ❤️❤️😘😘😘buona serata“

