Clizia Incorvaia bella e innamorata del suo Paolo. Una serie di scatti e video per festeggiare il compleanno del suo principe azzurro

Visualizza questo post su Instagram Qualquadra non cosa!!🥴 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 17 Ott 2020 alle ore 10:13 PDT

Sono stati la coppia che ha fatto sognare il pubblico del Grande Fratello Vip della scorsa primavera. Entrambi bellissimi, con alcuni anni di età che li separano, ma innamoratissimi. Sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Lei influencer, modella e personaggio televisivo, lui figlio d’arte e volto di Forum. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e non si sono più lasciati. Lei con una storia importante alle spalle, quella con il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina con il quale nel 2016 aveva partecipato anche a Pechino Express.

Ben 11 gli anni che gli separano eppure Clizi si dice sicura di quello che vuole. “Ho trovato in Paolo la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà” ha rivelato a “Chi” in occasione dei suoi quarant’anni compiuti lo scorso 10 ottobre. Oggi tocca al suo Paolo e lei, ovviamente, non poteva non fargli gli auguri in modo speciale.

Clizia Incorvaia, foto e video con il suo Paolo: si festeggia

“Chissà quale strana congiunzione astrale ci ha fatto incontrare … fatto sta che tu sei la mia perfetta metà. Auguri mio principe e che la vita ti sorrida sempre. Con amore tua occhi blu 💙♾ #its92baby”. Con queste dolcissime parole Clizia Incorvaia fa gli auguri su Instagram al suo fidanzato Paolo Ciavarro.

Una serie di foto e video che li ritraggono insieme ha scelto per spegnere queste candeline insieme e ricordargli quanto lo ami, specificando ancora una volta che lui è la sua perfetta metà.

Si conoscono da poco i due, eppure sono affiatatissimi. Per loro la differenza di età non è affatto un peso. Per il suo compleanno l’influencer ha scritto “La vita inizia adesso”.

I due insieme sono bellissimi e gli scatti scelti sono d’eccezione, tra mare, in piscina e in mise eleganti.

