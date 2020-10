Cristina D’Avena e il suo sogno più grande: “Spero presto” – Foto

Cristina D’Avena esprime un desiderio in un modo molto particolare. Non fa parte della nostra tradizione ma è molto affascinante

È stata per anni e lo è ancora, il simbolo di tantissime generazioni di bambini, che sono cresciuti a pane e cartoni animati. Lei è stata la voce per eccellenza di tutti i più grandi cartoni degli anni Novanta. Parliamo di Cristina D’Avena, lei che con la musica c’è cresciuta. A soli tre anni, infatti, ha fatto il suo esordio in musica cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro del 1968 e arriva dritta al terzo posto e da qui si aprono le porte del piccolo coro dell’Antoniano dove vi rimane fino al 1976

Poi nel 1981 la svolta, quello che le avrebbe aperto la strada alle sigle dei cartoni animati. Incide la sigla della serie animata giapponese Pinocchio. Da qui tantissimi altri successi che l’hanno consacrata come la regina delle sigle nel mondo. Cristina D’Avena ad oggi ha venduto un totale di oltre 7 milioni di copie, con alcuni brani da record come Fivelandia, la Canzone dei Puffi, che fu il suo primo Disco d’oro con oltre 500 mila copie vendute, senza poi contare Kiss Me Licia che le fece aggiudicare il disco di platino arrivando a oltre 200 mila copie.

Insomma Cristina è l’idolo dei piccoli ma non solo. È anche una donna che si piace e piace e in tanti la seguono su Instagram.

Cristina D’Avena e il suo grande desiderio

“Ragazziii!! Ho acquistato anche io un ema ed ho espresso il mio desiderio… Sapete quale? Quello di visitare prestissimo il Giappone!! Speriamo si avveri!! 😍😍😍” Questo il messaggio che Cristina d’Avena lancia su Instagram nel suo ultimo post.

La cantante si trova in treno e ha in mano una penna e un ema ed esprime il suo desiderio. Di cosa si tratta? Di una piccola tavoletta di legno su cui i credenti shintoisti scrivono preghiere o desideri, appunto.

Il suo è proprio quello di volare in Giappone. Ci riuscirà? Lei ovviamente spera di farlo presto ma è consapevole che al momento la situazione non è né delle migliori e né la più favorevole. Però i suoi tanti fans glielo augurano con il cuore.

