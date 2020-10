Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. E Cristina Marino e Luca Argentero si fanno vedere così su Instagram.

Tra Cristina Marino e Luca Argentero fu subito amore a prima vista. Correva l’anno 2017 quando i due si conobbero sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’. Ed ecco che da quel giorno sono sempre rimasti insieme, l’uno al fianco dell’altra.

Nonostante la differenza di età alquanto di rilievo che li divide (Cristina Marino ha 29 anni, Luca Argentero 43, n.d.r.) tutto il resto li unisce. I due sono molto affiatati ed insieme stanno benissimo. In più, alla fine di maggio 2020 è nata anche la loro figlioletta, Nina Speranza. Un ulteriore motivo per sentirsi ancora più uniti e per promettersi amore eterno l’un l’altra. Difatti Argentero ha dichiarato solamente qualche settimana fa che è nei suoi piani portare Cristina all’altare, per fare di lei la sua moglie. Nel frattempo la coppia si mostra insieme sul profilo social di lei. Che è piena di tante altre immagini magnifiche.