Emily Ratajkowski ha postato uno splendido selfie su Instagram: la super modella mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Emily Ratajkowski è sicuramente una delle donne più splendide e desiderate del mondo. La supermodella, infatti, è dotata di una bellezza fuori dal comune e di una sensualità più unica che rara. La ragazza, nel 2013, fu scelta per diversi video musicali: una delle sue più celebri apparizioni è sicuramente quella nel filmato di ‘Blurred Lines‘ di Robin Thicke. Quel video fece all’epoca grande scalpore: le donne lo definirono sessista, mentre la stampa criticò aspramente alcune parole del testo. Polemiche a parte, la ragazza ha saputo ritagliarsi un grande spazio nel mondo della moda diventando una delle modelle più richieste sul mercato. La classe 1991 ha posato per diversi marchi internazionali di livello. Emrata, in ogni modo, continua ad incantare su Instagram: la ragazza ha pubblicato poco fa un selfie meraviglioso.

Il bellissimo selfie di Emily Ratajkowski: fenomenale

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 22 Ott 2020 alle ore 7:34 PDT

Emily, poco fa, ha postato un selfie stupefacente. La ragazza mette in primissimo piano tutto il suo fascino, la sua eleganza e la sua bellezza. Il suo sguardo è decisamente seducente, mentre le sue labbra carnose non passano di certo inosservate. Il post ha già raccolto 533mila cuoricini e tantissimi commenti. I fan amano inondare i suoi contenuti di complimenti e di emoticon.

La bellissima modella, qualche giorno fa, fece impazzire tutti postando una foto da infarto. La 29enne era in una posizione estremamente sexy e piccante e indossava un vestitino davvero molto corto.

