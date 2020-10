Erica Piamonte ha fatto impazzire i suoi fan postando uno scatto superlativo in cui indossa un outfit da urlo e tacchi alti.

Erica Piamonte è una donna fantastica: la sua bellezza e la sua sensualità non si quantificano. L’influencer ha un grosso seguito su Instagram, uno dei social network di maggiore successo, vantando un account seguito da 357mila follower. La nativa di Firenze partecipò al ‘Grande Fratello 16’ ed è stata al centro dei rumors per una presunta relazione con la fantastica Taylor Mega. Fecero clamore le sue dichiarazioni in cui svelò il suo orientamento sessuale. Nonostante ciò, la 32enne è sempre più esplosiva sul web: il suo ultimo scatto ha praticamente fatto impazzire tutti.

Erica Piamonte, outfit da capogiro: che bomba!!