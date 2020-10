Fabrizio Corona e Nina Moric : nuova lite sui social. Nel mezzo il figlio Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex re dei paparazzi e la modella croata di nuovo protagonisti dell’ennesimo scontro pubblico. A farne le spese, il figlio

Ennesimo scontro a mezzo social tra gli ex coniugi Fabrizio Corona e Nina Moric. I due, spesso protagonisti di affettuosi riavvicinamenti e altrettanto repentini distacchi, hanno un rapporto di amore/odio che li porta spesso al centro di polemiche e accese discussioni mediatiche.

Qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi aveva dichiaratamente annunciato di essere affetto da Coronavirus. Ha destato dunque perplessità la presenza nella sua dimora del figlio Carlos Maria. La più accalorata in tal senso è stata ovviamente l’ex compagna e madre del ragazzo, Nina Moric, la quale avrebbe accusato Fabrizio Corona di mettere a repentaglio la sua salute, invitando il giovane a venirlo a trovare.

La smentita arriva direttamente dalle parole di Carlos Maria in una telefonata ripresa dalla stessa Moric. Secondo lui il padre non sarebbe stato contagiato ma farebbe tutto per andare contro l’ex modella croata solamente per dispetto, una strumentalizzazione contro la donna amata moltissimo dal figlio. Nina Moric accompagna il video scrivendo: “Finalmente Carlos è riuscito a raccontare la verità. Ha voluto che questo video fosse pubblicato.”

Fabrizio Corona. L’acceso sfogo sui social

Nel frattempo Fabrizio Corona si sfoga duramente rivolgendo parole molto concitate nei confronti dell’ex moglie e del suo avvocato, che lo accusano di comportamento non ortodosso nei confronti del figlio “costringendolo a condotte innaturali per la sua età” ( a loro dire). L’uomo, a prova della veridicità delle sue parole, pubblica inoltre un referto che attesta la sua positività al virus ma adduce anche notizie sul termine dei sintomi che lo affliggevano.

Ringrazia sentitamente Barbara D’Urso per avergli dato la possibilità di chiarire la sua posizione pubblicamente, sottolineando come la Moric non abbia in passato adempiuto ai suoi doveri di madre e di come Carlos sia stato cresciuto amorevolemte dai genitori dello stesso Corona. Si scaglia inoltre contro una psudogiornalista, senza farne il nome, che avrebbe manipolato l’intera faccenda: “E ovviamente vaff…. alla pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip, priva di contenuti propri, ma che usa eventi mediatici per sputt…. la donna che invidia e vorrebbe essere. Questa donna? Che guardasse al suo nucleo familiare, potrei dire mille cose su di loro. Ma io attacco faccia a faccia, non gente che non c’entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po’ di giornalismo, sicuramente un po’ di etica, se sa cosa significa”

Che si tratti di Selvaggia Lucarelli? Proprio lei aveva infatti scritto: “Carlos mi fa molta pena, è in balia di due persone borderline e si capisce che cerca di non ferire nessuno dei genitori. Si vede che è un ragazzo buono che sta vivendo, sin da piccolo, una situazione più grande di lui. Queste persone non dovrebbero andare in Tv a parlare di un ragazzino, tanto più se prende psicofarmaci. Va protetto.”

