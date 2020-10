Federica Pacela, non solo esplosiva: anche dolce e romantica – FOTO

Federica Pacela nei nuovi scatti su Instagram regala un’immagine di sé piuttosto insolita: la modella e influencer in versione più delicata

Un 2020 che è stato molto complesso per tutti noi, alle prese con l’emergenza sanitaria del coronavirus, qualcosa di difficilmente immaginabile soltanto dodici mesi fa. Un anno in cui i social hanno acquisito, con le limitazioni ai movimenti per ridurre i contagi che stanno tornando di attualità in quest’autunno, una rilevanza se possibile ancora maggiore. E su cui abbiamo scoperto una nuova stella: Federica Pacela. Molto conosciuta nel mondo della moda già da qualche tempo, avendo preso parte a importanti campagne pubblicitarie, e reduce dal debutto anche in televisione con ‘Ex on the Beach Italia’, due anni fa, ora su Instagram è diventata una delle influencer di maggior culto. Il motivo è presto detto: un fascino prorompente unito a un fisico davvero esplosivo. Non mancano mai scatti super provocanti in cui le curve di Federica risultano esaltate, mandando in visibilio i followers.

Federica Pacela, “Dimmelo con una o due rose”: incantevole come sempre

Federica, tuttavia, scopriamo oggi, sa anche mostrarsi in una veste meno trasgressiva e più delicata, potremmo dire più dolce e romantica. Negli scatti di oggi, la vediamo con una espressione trasognata indossare un vestitino elegante e, per le sue abitudini, non troppo appariscente (anche se il dettaglio da cui traspare la generosa scollatura non manca mai).

Federica che tenendo sempre molto al parere dei fan chiede loro di scegliere tra le due foto postate. Successo in ogni caso assicurato per lei, che quanto a followers sta crescendo sempre di più. Tra poco, toccherà la ragguardevole quota di 750mila. Un traguardo pienamente meritato per una delle bellezze made in Italy più provocanti del momento.

