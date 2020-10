Federica Pellegrini porta la mamma a fare il tampone. Bufera sui social

Federica Pellegrini, da giorni positiva al Covid, accompagna la mamma Cinzia a fare il tampone. Su Instagram esplode la polemica

Visualizza questo post su Instagram Addivanati 🛋 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 21 Ott 2020 alle ore 8:37 PDT

Scoppiano pesanti polemiche sulla nuotatrice azzurra Federica Pellegrini. La campionessa nei giorni scorsi è risultata positiva al Covid e sta raccontando quotidianamente sui social la sua quarantena. Tra le altre cose, ha fatto sapere ai suoi fan che ieri anche sua madre Cinzia ha iniziato a manifestare alcuni sintomi e che oggi l’ha accompagnata a fare il tampone.

“Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio“.

Federica Pellegrini da una settimana chiusa in casa poiché positiva al Covid, ieri ha raccontato su Instagram di aver accompagnato la madre ma dopo le lunghe polemiche che si sono susseguite sui social, ha postato un altro breve video per spiegare questo suo gesto visto da molti come “incosciente e considerato”.

Federica, “Mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl