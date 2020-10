Genoa-Inter: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Genoa-Inter, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020-2021, è in programma sabato 24 ottobre alle 18: vediamo probabili formazioni e dove vederla in streaming

Genoa-Inter è la quinta giornata di campionato di Serie A. Alle 18 di sabato 24 ottobre, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra i rossoblù di Rolando Maran e i nerazzurri di Antonio Conte. Genoa e Inter si sfidano dopo rispettivamente il pareggio esterno contro il Verona e la sconfitta subita nel Derby contro il Milan.

Il Gonoa è reduce dal pari per 0-0 a Verona. Per quanto riguarda l’Inter, il ko nel Derby contro il Milan è stato determinato dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic: inutile dunque il gol di Romelu Lukaku.

Genoa-Inter: dove vedere la sfida in tv e streaming

La quinta giornata di Serie A di sabato che vede il Genoa di Maran e l’Inter di Conte a confronto sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (202 e 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati potranno seguire il match anche attraverso l’applicazione di streaming Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android). Infine la gara verrà trasmessa anche su Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Genoa-Inter: le probabili formazioni

Nessun squalificato, ma tanti indisponibili, causa Covid, tra le fila di Maran. Infatti non saranno del match Cassata, Lerager, Zappacosta, Destro, Males, Criscito.

Due i dubbi di formazione per Conte per la partita di sabato. Da decidere se schierare Lautaro Martinez o Sanchez, Eriksen o Brozovic. Non faranno invece parte del match gli indisponibili Vecino e Sensi. I contagiati dal Coronavirus invece sono Radu, Skriniar, Gagliardini, Young, Hakimi.

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Scamacca. All. Maran

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Genoa-Inter: l’arbitro del match

A dirigere la quinta giornata di campionato tra Genoa e Inter allo stadio Marassi di Genova sarà il fischietto di Davide Massa di Imperia. Gli assistenti arbitrali invece saranno Stefano Alassio e Matteo Bottegoni. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Manganiello, l’arbitro VAR Marco Di Bello e l’assistente VAR Stefano Liberti.

Genoa-Inter: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 106 volte in Serie A. 55 vittorie per l’Inter, 29 i pareggi e 22 successi per il Genoa. Nell’ultimo precedente a Marassi, i nerazzurri si sono imposti grazie alla doppietta di Lukaku e al gol Sanchez.

