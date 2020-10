Gracia De Torres: pantaloni in latex e lato B da paura, bellezza da infarto – Foto

Gracia De Torres imbattibile: il suo lato B, avvolto dai pantaloni in latex, resta uno dei più belli. La bellezza della modella è da infarto.

Il lato B di Gracia De Torres resta uno dei più belli del mondo. Con il fondoschiena avvolto da dei pantaloni in latex, la modella spagnola fa svenire tutti i suoi followers che restano letteramente senza fiato nel vedere la bellezza. Con il fondoschiena in primo piano, una maglia rosa con una scollatura sulle spalle che lascia scoperto il tatuaggio e dei tacchi a spillo argentati, la Torres è assolutamente spettacolare.

“Avere un pantalone in latex, non è solito… per cui a tutte quante che mi avete chiesto vi risolvo i dubbi. Ho fatto un po’ fatica a metterlo, ma non a toglierlo, ci vuole solo un po’ di talco e pazienza. Una volta indossato però non si muove più, resta attaccato al corpo.

Devo dire che non lo aspettavo ma sono comodi”, ha scritto la modella.



Gracia De Torres: costume rosso fuoco, ma il seno esplode

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres) in data: 14 Ott 2020 alle ore 10:14 PDT

Gracia De Torres è davvero una bomba sexy. Dopo aver sfoggiato il lato B pazzesco avvolto dai pantaloni in latex, riscalda il clima indossando degli shorts inguinati e un costume rosso che fa fatica a contenere il decolletè che esplode dalla parte laterale.

Con un viso bellissimo esattamente come il fisico, con i capelli sciolti che le cadono sulle spalle e che le donano un’aria ancora più sensuale, la De Torres incanta esattamente come faceva quando, da naufraga, partecipò all’Isola dei Famosi facendo parlare di sè non solo per le doti atletiche che le permettavano di vincere le sfide, ma anche per il lato B che è sempre assolutamente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Holissss Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres) in data: 30 Lug 2020 alle ore 9:15 PDT

Per i fans, Gracia è una visione celestiale e le sue foto conquistano puntualmente like e complimenti a non finire. “Sei divina”, “Da infarto”, “Incantevole come sempre“, “Sei troppo bella”, “Sei incantevole”, “Una pantera”, scrivono i fan.

