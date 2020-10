Grande Fratello Vip, bomba nella casa: “Sei incinta”. Adua Del Vesco ha un ritardo e ha paura di aspettare un bambino, Dayane le ha consigliato di chiedere il test

Oggi Adua Del Vesco (che adesso è tornata ad essere Rosalinda) ha confessato ai suoi coinquilini della casa del Grande Fratello di avere un ritardo, e di temere di aspettare un bambino. Uno scenario che abbiamo già visto qualche settimana fa con Myriam Catania, che ha chiesto agli autori un test di gravidanza perché temeva di essere in dolce attesa. Stavolta ad avere lo stesso timore è Adua, che oggi ha finalmente rivelato ai suoi amici. In particolar modo si è confidata con Dayane Mello, che è diventata la sua migliore amica nella casa.

Adua Del Vesco ammette di avere un ritardo nella casa del Grande Fratello Vip, l’amica Dayane Mello le dice: “Secondo me sei incinta”

Dunque Adua si è confidata con la sua amica dicendo di avere il ritardo e Dayane ha risposto: “Secondo me sei incinta”. Al che, la Del Vesco, è andata in paranoia. Tommaso Zorzi nell’ascoltare la conversazione ci ha scherzato su: “Possibile che in ogni reality in cui vado io una scopre di essere incinta? Se è un maschio puoi chiamarlo Tommaso, per favore?”.

A parte gli scherzi, Adua a quanto pare è intenzionata a chiedere un test di gravidanza agli autori del programma. Questo ritardo non la sta facendo stare tranquilla e, se fosse in attesa, potrebbe essere costretta a lasciare il reality.