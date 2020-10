Grande Fratello, il messaggio di Matilde Brandi fa scoppiare la guerra nella casa. Stasera la showgirl, da poco eliminata, ha deciso di dare un po’ di consigli ai suoi ex coinquilini con un videomessaggio

Stasera al Grande Fratello Vip l’atmosfera era tranquilla, i ragazzi si stavano intrattenendo con un aperitivo e stavano tutti bene, ma tutto è stato smorzato dall’arrivo di un video messaggio di Matilde Brandi che è stata da poco eliminata dalla casa. Alcuni nella casa sostenevano che Matilde fosse il capo branco della stanza arancione, tutti dicevano di no, eppure da quando è uscita i gruppi si sono sciolti e stasera dopo il suo messaggio i due gruppi sono tornati di nuovo uniti per un momento, per schierarsi uno contro l’altro.

Matilde Brandi manda un video messaggio ai suoi ex compagni del Grande Fratello Vip: caos nella casa

Matilde ha riservato tante belle parole ai suoi compagni della stanza arancione, a parte Francesco a cui ha detto di non lasciarsi distrarre abbandonando i i suoi compagni. In maniera molto sottile lo ha accusato di aver abbandonato i suoi amici per Tommaso, concorrente al quale si è molto legato. Ha accusato Maria Teresa Ruta di avere un copione e di aver finito i suoi punti di forza e Guenda Goria di restare per sempre solo la figlia di Maria Teresa Ruta. Il web l’ha accusata di sessismo e discriminazioni per le parole rivolte a Tommaso Zorzi: “Vuoi fare la prima donna, ma fatti dare un consiglio da chi una prima donna lo è davvero”. Tommaso si è molto arrabbiato dopo il video clip, non tanto per le parole a lui, ma per quelle rivolte agli altri. Elisabetta Gregoraci ha insultato il ragazzo, scagliandosi contro di lui e cominciando una lite che è continuata per qualche minuto.

“Diceva di essere vera e dice la sua verità solo quando esce dalla casa” sbotta Tommaso. “Allora non dire che sei vera, perché sei falsa”.