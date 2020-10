Grande Fratello vip, lo spogliarello bollente nella casa

Al Grande Fratello vip ne succedono delle belle. Gli appassionati avranno visto lo spogliarello bollente nella casa, cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip mai come in questa edizione succedono delle cose fuori dal comune. Discussioni, separazioni, rivelazione choc, comodini e per finire spogliarelli. Proprio così gli autori infuriati sono stati costretti ad intervenire durante una gara bizzarra tra Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Enock Barwuah. Il trio è stato protagonista di una scena molto hard. Scopriamo insieme cosa è successo.

Grande Fratello vip, lo spogliarello bollente