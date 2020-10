Stroncato dall’infarto sul divano, farmacista muore a 55 anni

Ugo Mariani, farmacista di S. Andrea di Campodarsego, è morto a 55 anni, trovato senza vita dalla moglie Rossella sul divano di casa

S. Andrea di Campodarsego in lutto per la morte di Ugo Mariani, farmacista del paese. L’uomo, che era subentrato con la moglie Rossella nella gestione della farmacia della madre Anna Adami, avrebbe compiuto 56 anni lunedì. È stata la proprio la consorte ad accorgersi della scomparsa del marito lo scorso martedì alle ore 6.30, di ritorno a casa al termine del turno di lavoro in farmacia.

Ugo era disteso sul divano dell’abitazione. Se n’è andato nel sonno, stroncato da un infarto, nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Padova. Lì abitava con la Rossella e i due figli, di 19 e 17 anni. Mariani era un triatleta che gareggiava per la Federazione statunitense di triathlon.

Ugo Mariani, cordoglio a S. Andrea di Campodarsego per la morte del farmacista