Joe Bastianich dice addio a Masterchef, tutta la verità

Joe Bastianich dice addio a Masterchef dopo 27 anni. Una notizia che ha lasciato di stucco tutti i fedeli telespettatori del programma di cucina che da anni ormai si erano affezionati allo chef statunitense. Bastianich è cresciuto fin da piccolo nei ristoranti dei genitori, con loro è cresciuto, e ha iniziato ad investire nella ristorazione aprendo alcuni tra i ristoranti migliori di New York.

È qui che porta avanti anche la cucina italiana per poi trasferirsi nel nostro Paese, e nella sua terra d’origine. I suoi genitori, infatti, sono italiani esuli istriani. E da qui anche il percorso nelle aziende vinicole, senza però mai abbandonare il programma che lo ha reso celebre.

Sul perché sia arrivata la decisione di lasciare Masterchef lo chef non ha fatto grandi commenti. Ne ha parlato però in una intervista a FanPage.

Joe Bastianich, le sue parole sul futuro

“Quest’esperienza può bastare così” queste le poche e uniche parole che Bastianich ha pronunciato sul suo addio a Masterchef. Non ha aggiunto altro sul perché abbia appeso il suo grembiule al chiodo lasciando il suo ruolo di giudice. Ha lasciato intendere però che ha voglia di qualcosa di nuovo. Alla fine dei conti 27 anni sono davvero tanti.

“Dopo 27 edizioni di MasterChef nel mondo può anche bastare” ha aggiunto, facendo capire che non se ne parla proprio più di ricoprire ancora quel ruolo. Joe Bastianich è impegnato, infatti, in una nuova avventura, quella di Italia’s got talent, lo show di Sky, frizzante e divertente.

“Lo stiamo girando adesso. Questo programma per me è stata una nuova opportunità dopo tanti anni di MasteCherf per lanciarmi nel mondo dell’intrattenimento- ha ammesso – Amo la musica, amo il palco, è un programma che mi piace molto”. Ecco che questo lascia presagire che forse il mondo dello spettacolo sarà il suo futuro. Del resto lo chef ha sempre avuto un amore spassionato per la musica.

Quello della ristorazione, inveve, non va affatto bene. Sempre a FanPage ha ammesso che: “Per colpa del Covid ho chiuso tutti i ristoranti”.

