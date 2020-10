Jolanda De Rienzo ormai sempre più scatenata su Instagram, la giornalista sportiva napoletana mette in mostra il solito decolletè esplosivo

Nel mondo delle giornaliste sportive, una categoria particolarmente apprezzata dagli appassionati per il mix di competenza e fascino, sta acquisendo sempre maggiore notorietà Jolanda De Rienzo. Napoletana, classe 1987, attivissima su Instagram dove insieme ai post a tema sul calcio regala anche scatti impregnati di sensualità, ora ha aperto da poco anche un canale Youtube per interagire sempre più con i propri followers. Inizialmente conosciuta per lo più a livello locale, di recente sta iniziando ad essere conosciuta in tutto il paese. Molto ha fatto la sua collaborazione con Sportitalia. Adesso, Jolanda è entrata di diritto anche nella schiera delle influencer di Instagram. Le sue foto del resto parlano da sole. Come quella postata oggi, andate a pagina successiva per scoprirla…

