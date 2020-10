Tragico scontro tra due veicoli in mattinata: ragazzo perde la vita

Un ragazzo avrebbe perso la vita in un drammatico incidente, consumatosi questa mattina a Borgo Vodice, in provincia di Latina. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Stradale.

Tragico incidente stradale questa mattina a Borgo Vodice, frazione di Sabaudia, in provincia di Latina. Stando alle prime informazioni, due veicoli si sarebbe scontrati all’incrocio tra via Migliara 53 e Strada Segreta, un impatto molto violento che è costato la vita ad un ragazzo. Non sono state rese note le generalità della vittima, mentre non si hanno notizie del conducente dell’altro mezzo rimasto coinvolto nello schianto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il ragazzo deceduto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Latina, violento scontro tra due veicoli in mattinata: ragazzo perde la vita

Un ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, è morto questa mattina, giovedì 22 ottobre, in un drammatico incidente stradale avvenuto a Borgo Vodice, frazione di Sabaudia, comune in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, riferite dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’auto, una Fiat 500, si sarebbe scontrata, per motivi ancora da accertare, con un Fiat Doblò all’incrocio tra via Migliara 53 e Strada Segreta. Un impatto molto fortuito che sarebbe costato la vita al giovane che si trovava su uno dei due veicoli.

Sul luogo dello schianto sono sopraggiunti in pochi minuti i soccorsi del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Purtroppo per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni del conducente dell’altro mezzo coinvolto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello schianto.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, come riporta Fanpage, il tratto stradale interessato è stato isolato al traffico dalla polizia.

