Matrimonio a prima vista, parla un’ex concorrente: “Vi racconto la verità”

Sara Wilma Milani, ex concorrente del programma di Real Time “Matrimonio a prima vista”, svela i retroscena del programma

“Matrimonio a prima vista Italia“, in onda su Real Time, è uno dei programmi più seguiti del canale televisivo. Il format prevede che un team di psicologi e sociologi si occupi di formare delle coppie, a partire da veri e propri sconosciuti. I diretti interessati hanno la possibilità di conoscersi solo nel giorno del fatidico sì: a distanza di sei mesi, dovranno confermare o meno la decisione presa sull’altare.

Tuttavia, le dichiarazioni dell’ex concorrente Sara Milani, protagonista della scorsa edizione, hanno messo in dubbio la veridicità del programma: come mai, su dodici matrimoni celebrati, solamente uno è proseguito una volta spenti i riflettori?

LEGGI ANCHE> Matrimonio a prima vista, primi problemi per Andrea e Noemi

Matrimonio a prima vista: è tutta una montatura?

Sara Wilma Milani, concorrente della scorsa edizione del programma, ha rilasciato un’intervista che sembra chiarire parecchi dubbi inerenti al programma. La cantante, in particolare, avrebbe raccontato il difficile percorso per ottenere il divorzio, accusando gli autori del programma di formare le coppie solo per fare audience.

Queste, nello specifico, sono state le parole di Sara: “Non ne posso più davvero. Ora, se tutto va bene, a dicembre dovremmo divorziare. Io ci avevo creduto molto […] Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione”.

Insomma, dal racconto della concorrente, vi sarebbe una montatura ben strutturata a fondamento della trasmissione.

A detta di Sara, gli specialisti non unirebbero affatto le persone che, a livello caratteriale, reputano più affini. Al contrario, il loro obbiettivo sarebbe quello di formare coppie a partire da individui totalmente incompatibili, in maniera tale da creare litigi e dissapori fra i concorrenti, e ottenere quindi più share.

“Se una coppia va d’amore e d’accordo forse diventa noiosa: cosa si racconta poi in tv? Sta di fatto che tra me e quello che è stato mio marito la compatibilità era pari a zero… – questo è quanto racconta Sara a proposito del suo matrimonio, aggiungendo, senza peli sulla lingua, che – Gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi“.

Le dichiarazioni della Milani non sembrano essere solo parole, poiché sarebbero avvalorate da diverse prove. Infatti, di tutte le coppie formatesi nel programma, solamente una resiste: è quella formata da Francesca Musci e Stefano Protraggi, protagonisti della seconda edizione.

LEGGI ANCHE> Beautiful, anticipazioni americane: un matrimonio totalmente inaspettato

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter