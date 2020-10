Myriam Catania su Argentero: “Sono grata a Luca, mi ha amata e rispettata”

Myriam Catania dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip ha rivelato qualcosa sul suo ex Luca Argentero. Certi amori non finiscono….

L’ex compagna di Luca Argentero dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello ha deciso di affrontare il suo passato. Myriam Catania ha da poco concluso il suo percorso la sua esperienza, ma è proprio durante il programma che ha capito alcune cose riguardo alla sua vita, tra cui il rapporto con il bello attore. Tra i due sembra non essere finita bene ma a quanto pare l’ex concorrente ha cambiato idea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rocio Munoz Morale, le spalle scoperte e un fisico assurdo, Raul Bova è felice-FOTO

Myriam Catania e Luca Argentero, certi amori non finiscono…

“Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. – ha dichiarato Myriam quando è uscita – È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire”. Ora entrambi sono impegnati, lei con il compagno Quentin e Argentero con Cristina Marino. L’ex concorrente ha spiegato inoltre che il suo uomo non è geloso del suo passato ed ha citato anche una frase del cantante Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e si trasformano”. Ha ironizzato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello vip, lo spogliarello bollente nella casa

Luca e Myriam sono stati sposati sette anni, dopo cinque di fidanzamento: la storia è andata avanti fra alti e bassi finché i due non si sono lasciati definitivamente nel 2016.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter