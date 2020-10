Un carabiniere di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi sulla statale 131 nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano.

In un gravissimo incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 131 nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano, un carabiniere di 46 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, il 46enne viaggiava, insieme ad un collega, a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un camion all’altezza del chilometro 120. Sul luogo dello scontro sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. Ferito il collega che è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Oristano, grave incidente sulla statale 131: muore un carabiniere di 46 anni, grave un collega 29enne

Un carabiniere di 46 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 ottobre, in un terribile incidente avvenuto sulla strada statale 131 nel territorio di Paulilatino, comune in provincia di Oristano. La vittima è Giuseppe Carta, militare dell’arma di Cagliari, padre di tre figli. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, la vittima si trovava con un collega di 29 anni, a bordo di un’Alfa Romeo 147 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion all’altezza del chilometro 120 della statale. Un impatto fortuito che non ha lasciato scampo al 46enne.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per Carta non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 ha potuto solo costatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello schianto. Il 29enne alla guida dell’auto è stato elitrasportato presso l’ospedale di Sassari, dove sarebbe ricoverato in coma, in gravissime condizioni.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco ed il personale dell’Anas che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, non ancora del tutto chiara.

Il grave incidente, riferisce Ansa, ha avuto delle ripercussioni sulla circolazione lungo la statale, dove si sono registrati significativi rallentamenti al traffico per alcune ore.

