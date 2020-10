Paola Saulino, la VIDEO protesta sui social: rovente ma sempre attraente

La web influencer Paola Saulino si indigna attraverso una video protesta su Instagram: anche nella compostezza…un velo di attraenza

Mai come stavolta la web influencer partenopea, Paola Saulino, dal vizio “illegale” d’apparenza ha “sedato” per un attimo lo spirito attraente e incontrollabile che l’appartiene.

I follower di Instagram sono certamente abituati ad assistere alle sue performances da un’altra prospettiva. La showgirl dei social non batte ciglio di fronte alla seduzione e la pratica come mai nessuna ha fatto sinora. Il nudo integrale e frontale domina spesso la scena delle sue prestazioni da urlo, ma questa volta Paola ha deciso di far valere l’intelligenza e il senso della giustizia, di contro agli atti osceni e discriminatori, molto frequenti fuori dalle quattro mura.

Come poche, Paola ha dimostrato come difendere i suoi diritti, postando su Instagram, una video protesta, nella quale denuncia un “misfatto” nella capitale. E’ proprio lì che si concentra la vita della web influencer, questa volta “vittima” di un’ingiustizia che ella racconta, in un clima di insolita compostezza fisica.

Nonostante abbia fatto valere la forza interiore e le sue capacità comunicative, specializzate in imprenditoria da teatro, Paola mostra sempre quel pizzico di intramontabile malizia. Dai sorsi dal bicchiere fino all’abbigliamento sportivo, scevro di alcuni particolari intimi.

Tra questi spicca un senza veli più pudico e raffinato, nell’evidente “mezzobusto” coperto da un top rosa a bretelle. Il reggiseno è come sempre assente, anche se sembra che stavolta qualcuno gliel’abbia fatto notare.

Un seno così “agghiacciante” appare momentaneamente in stato d’ibernazione, ma già da domani si rimetterà in carreggiata e continuerà a scaldare il cuore impavido dei suoi 1,2 milioni di follower.

LEGGI ANCHE —–> Erica Piamonte, il bikini è da infarto: slip inguinale e forme enormi – FOTO

LEGGI ANCHE —–> Clizia Incorvaia, la dedica d’amore a Paolo Ciavarro, insieme bellissimi – FOTO

I commenti di sostegno per lei, in particolar modo per l’argomento non sono mancati e invitano Paola a farsi giustizia da sè: “Bravissima ! Fatti valere sempre per i tuoi diritti ❤️; Tu sei stata troppo una signora ❤️; Sei unamore,Paola.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏👏

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.