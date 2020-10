Pier Silvio Berlusconi, Sir Mediaset senza alternative: “Devo abbandonarla…”

Non c’è pace nella vita di Pier Silvio Berlusconi che per ovvi motivi è costretto a rinunciare a ciò che gli appartiene. E i figli cosa ne pensano?

L’amministratore delegato della Mediaset, noto come il figlio del Cav, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare una scelta di vita molto particolare. Lo ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove il figlio dell’ex premier di Forza Italia è tornato su un argomento a lui molto caro.

Condivide le sue giornate con Silvia Toffanin, la conduttrice di “Verissimo”, con la quale finora c’è stato un affiatamento fortissimo. I due non avevano mai dimostrato di avere problemi nello “stare insieme” eppure avevano fatto mancare contro ogni pronostico, la loro presenza in un momento di convivialità e gioia, quale il matrimonio del più piccolo tra i fratelli, Luigi Berlusconi.

In molti hanno pensato per un attimo che qualcosa o qualcuno avrebbe tubato il loro invidiabile affetto. Nonostante le perplessità, i due sposi insieme ai grandi assenti del momento, al termine della “storia”, si son visti in gran segreto e hanno consumato e brindato al “nuovo” amore.

LEGGI ANCHE —–> Maurizio Costanzo scoperto dalla moglie con l’amante Maria De Filippi

Pier Silvio Berlusconi, il sogno sta per infrangersi, ma…