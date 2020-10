Rocio Morales meravigliosa sul red carpet per la presentazione del nuovo cortometraggio girato con il compagno Raul Bova

La bellissima attrice spagnola è apparsa stupenda ed elegante in un total look di Giorgio Armani, formato da un lungo abito nero con una fascia in vita e la schiena leggermente scoperta. Accanto a lei il compagno, il bellissimo attore Raul Bova anche lui molto elegante. Insieme sono formidabili, una coppia perfetta e insieme alla loro due figlie sono la famiglia perfetta.

Raul Bova e Rocio Morales insieme nel nuovo film di Gabriele Muccino

Si è tenuta l’altro giorno la presentazione del nuovo cortometraggio di Gabriele Muccino, “Calabria Terra Mia”. Il film narra di tante storie d’amore, l’amore di una coppia, l’amore per la terra della Calabria e l’amore della bellezza culturale e paesaggistica ma anche culinaria. L’ultimo lascito di Jole Santelli alla sua amata terra, non desiderava altro che far sì che tutti potessero vederla come la vedeva lei. Una terra ricca di storie e tradizione e bellezza.

La governatrice della Calabria è mancata giorni fa a causa di una malattia contro cui combatteva da anni. Il suo ultimo desiderio però è stato realizzato, il cortometraggio che sperava avrebbe invogliato le persone a girare e visitare la Calabria e a dire quanto è bella. Anche i calabresi vedendo il film saranno fieri di essere nati e cresciuti in questa terra ricca di vita e storia, troppe volte ricordata solo per le bruttezze accadute.

Anche i turisti saranno in grado di apprezzare la Calabria e vederla sotto un‘altro punto di vista, c’è tanto da scoprire e da visitare. Le montagne, il mare e le campagne ma anche i piccolo borghi e le qualità culinarie sono sicuramente deliziose. Raul Bova e Rocio Morales daranno un tocco di bellezza in più alla splendida terra.

