Roma, medico suicida sconvolge la comunità: lo ha trovato il figlio

Trovato morto in casa il dottor Luigi Ottavio, uno dei medici storici di Genzano ad Ariccia, in provincia di Roma

Terribile vicenda ad Ariccia, in provincia di Roma. Uno dei medici di Genzano, il dottor Luigi Ottavio, si è tolto la vita. A trovarlo in casa è stato uno dei suoi figli. Il medico, originario della Basilicata, aveva 62 anni e da trenta era medico nella città. Si è tolto la vita impiccandosi e lasciando nello sconforto i familiari. Il dottor Ottavio ha ereditato la professione del padre Nicola, al quale a Genzano dedicarono una targa. Sul luogo sono intervenuti il 118, il medico legale e i carabinieri della stazione della località romana. La salma è stata portata presso la sala mortuaria dell’istituto di medicina legale di Tor vergata per l’autopsia. Tuttavia, sembra chiaro come siano andate le cose.

Leggi anche > Tragico scontro tra veicoli

Roma, medico suicida

Non è mancata una prima testimonianza sulla persona del dottor Ottavio: “Lo vogliamo ricordare per quello che è stato da vivo, un medico amorevole e preparato, ma anche innovativo, studiava e sviluppava sempre tecniche nuove, alternative, all’avanguardia, amava profondamente la famiglia e i suoi pazienti”, ha dichiarato la consigliera comunale Patrizia Mancini. Lei è legata da tanti anni di amicizia con la famiglia Ottavio. “Tutti noi avremmo avuto ancora bisogno di un uomo integerrimo e amorevole come lui”, ha concluso la consigliera. Una persona preparata e che svolgeva con amore il suo mestiere. Il dottor Luigi ha seguito alla lettera le orme del padre Nicola e la comunità ora si stringe intorno alla famiglia. Una perdita per la comunità che ora non avrà più non solo un professionista ma anche una persona perbene.

Leggi anche > Scontro fatale con un cinghiale

Intanto le autorità hanno posto sotto sequestro la salma. L’autopsia chiarirà il tutto ma sono passaggi necessari visto che il corpo è stato ritrovato senza vita e non c’è stata morte naturale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.