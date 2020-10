Ragazzo muore travolto da un trattore: la tragedia sotto gli occhi del fratello

Un ragazzo di 22 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da un trattore a Stella Cilento, in provincia di Salerno.

Dramma a Stella Cilento, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di 22 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato travolto da un trattore. Il 22eene, secondo quanto ricostruito, stava caricando il mezzo agricolo su un carrello mentre si trovava in località Caselle, quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato travolgendolo. A chiamare i soccorsi è stato il fratello del ragazzo che ha assistito alla tragedia. Immediatamente, aiutato da altri presenti, con un altro mezzo agricolo ha cercato di liberare il fratello, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per il 22enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, sopraggiunti sul posto per gli accertamenti del caso.

Aveva solo 22 anni il ragazzo che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha perso la vita in località Caselle, a Stella Cilento, piccolo comune in provincia di Salerno. La vittima è Nicol Esposito, originario di una frazione del Comune di Casal Velino. Stando a quanto riporta la redazione de Il Mattino, il 22enne stava caricando un trattore su un carrello insieme al fratello, quando improvvisamente quest’ultimo si è ribaltato schiacciandolo. Il fratello ha immediatamente chiamato i soccorsi e, con l’ausilio di un altro mezzo agricolo, insieme ad altre persone, ha cercato di liberare Nicol.

Sul luogo della tragedia è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto fa altro che constatare il decesso del giovane, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri di Sessa Cilento ed i colleghi di Vallo che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica del tragico incidente costato la vita al ragazzo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, come riporta Il Mattino, vi è quella che a causare il ribaltamento del trattore possa essere stata l’uscita fuori asse di uno dei cingoli del mezzo che i due fratelli stavano caricando sul carrello.

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità locale, dove la famiglia della vittima, che gestisce un’azienda di movimento terra, era molto conosciuta.

