Non è solo perfetta esteticamente, Selvaggia Roma. Lei sa essere pure determinata ed intende trasmettere sicurezza alla sua fanbase femminile.

È da molto tempo che Selvaggia Roma resta costantemente sulla cresta dell’onda. La influencer romana, che a fine ottobre spegnerà le 30 candeline, come sempre sa farsi apprezzare per la bellezza che la contraddistingue.

Tatuatissima, sensualissima e molto spesso anche capace di mostrare una spiccata vena ironica, pure nei confronti di sé stessa, la ex compagna di Francesco ‘Lenticchio’ Chiofalo dedica un pò del suo tempo alle ammiratrici. Che sono numerose almeno quanto la loro controparte maschile di followers. Alle ragazze che seguono le sorti di Selvaggia su Instagram, quest’ultima consiglia di farsi rispettare.

Selvaggia Roma, una bellezza prorompente

Visualizza questo post su Instagram Voglio essere l’angelo che ti porterà via. ☺️♥️ Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_) in data: 20 Ott 2020 alle ore 6:14 PDT

“Ciao amiche mie! Ieri ci sono state molte domande in direct, sulla vostra questione sentimentale , tragicamente irrecuperabile. DOVETE farvi RISPETTARE AMICHE MIE”. Questo scrive lei a tutte quelle donne, giovani e meno giovani, alle prese con problemi di cuore. Le questioni sentimentali possono essere risolvibili come anche no. Ma in ogni modo generano sofferenza e tormento.

Ma una cosa non deve capitare mai. E cioè che una donna si riduca a farsi calpestare in quella che è la sua dignità. Quando questo succede, c’è evidentemente qualche cosa di sbagliato. La nota influencer mette in guardia tutte quante da questo pericolo.

