Strepitosa ed irresistibile, Shaila Gatta si scopre e fa un regalo gigantesco ai suoi tantissimi ammiratori. La giovane napoletana è il top.

Ogni volta riesce ad essere più bella, Shaila Gatta. La 24enne originaria di Napoli, e che dal 2017 ricopre la ormai celebre investitura di velina di ‘Striscia la Notizia’ assieme alla collega Mikaela Neaze Silva, ammalia ed incanta con un fisico che supera la perfezione stessa.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno donna dei sogni | in dark è una bomba super sexy | FOTO

La ragazza ha, come ogni celebrità che si rispetti, un profilo Instagram molto seguito. E lì è solita postare contenuti dal contenuto di sensualità più che elevato. È proprio il caso dell’ultimo scatto pubblicato, nel quale Shaila si scopre e mette in mostra gambe e sguardo da pantera provocatrice. Lei cerca di sviare l’attenzione di tanti occhi puntati su di sé. Ed ai suoi ammiratori consiglia di non permettere mai a nessuno di spegnere l’ardore che ognuno ha dentro di sé. Quel fuoco sacro che a volte porta ognuno di noi a compiere cose anche impensabili.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez, l’emozione più bella, la dolcezza e l’amore in una FOTO

Shaila Gatta, la velina è semplicemente irresistibile

La Gatta sa essere veramente graffiante, nel senso che la si riesce ad inquadrare perfettamente come se fosse una predatrice. Di quelle capaci di imporre la sua volontà su qualunque uomo. Ma lei è più che felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard, ex calciatore con all’attivo anche alcune apparizioni in televisione. Lui, che vanta diverse presenze in Serie B e C, ha smesso abbastanza presto l’attività agonistica.

LEGGI ANCHE –> Antonella Fiordelisi, shooting da urlo: intimo nero e tacchi alti, una venere – FOTO

Ha infatti appeso gli scarpini al chiodo attorno ai 30 anni per dedicarsi all’attività di famiglia, che consta nella gestione di un negozio di camice a Grosseto. Attività che da tempo è molto bene avviata. Invece Shaila insegue i suoi sogni e vive ogni giorno a mille all’ora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter